Diagnose Gehirnerschütterung : Entwarnung bei Werder-Profi Kevin Vogt nach üblem Zusammenstoß

Düsseldorf Aufatmen bei Werder Bremen. Beim Auswärtssieg in Düsseldorf war Neuzugang Kevin Vogt nach einem Zusammenstoß mit dem eigenen Torwart ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zunächst war ein Halswirbelbruch befürchtet worden.

Der 28 Jahre alte Defensivspieler wurde in der Schlussphase vom Platz getragen und mit dem Rettungswagen in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Die Hoffenheimer Leihgabe Vogt bleibe zur Überwachung noch in der Klinik und werde anschließend nach Bremen zurückkehren.

Direkt nach dem Spiel hatte er sich noch große Sorgen um Vogt gemacht. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist wie es aussah, und dass er da ohne Gesichtsbrüche durchkommt“, meinte der Coach nach der hektischen Schlussphase. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel sagte: „Mich hat das sofort an unseren früheren Spieler Kevin Akpoguma erinnert, der sich in einer solchen Szene einen Halswirbelbruch zugezogen hatte. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so schlimm ist.“