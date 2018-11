Fortuna Düssseldorf: Stürmer tanken beim Sieg gegen SSV Ulm im DFB-Pokal Selbstvertrauen

Ulm Marvin Ducksch und Rouwen Hennings treffen bei Fortunas 5:1-Sieg im DFB-Pokal beim SSV Ulm. Die Erfolgserlebnisse sollen nun auch für die Liga einiges bewirken.

Der junge Mann, auf den Rutemöller da in erster Linie anspielte, stand nur wenige Meter weiter und schaute mit einem versonnenen Lächeln in Richtung Rasen, den er gerade erst verlassen hatte.

Marvin Ducksch, auf den in den vergangenen Wochen ein Haufen Kritik geprasselt war – größtenteils in völlig überzogenem Maße – hatte zwei Treffer zum Erreichen des Achtelfinales beigesteuert und war endlich mal wieder mit sich selbst und der Fußballwelt im Reinen.

Der Trainer dachte nicht nur an das Ende von Duckschs Torflaute, sondern auch an dessen Sturmkollegen. „Rouwen Hennings hat schließlich auch getroffen“, erinnerte Friedhelm Funkel, der als ehemaliger Angreifer sehr genau weiß, wie wichtig Tore für das Selbstvertrauen eines Stürmers sind. „Für die beiden ist das sehr gut, zumal sie auch noch die ganz wichtigen Treffer zum 1:1 und 2:1 machten. Aber wir sollten das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Es ist der Anspruch eines Bundesligisten, gegen einen Viertligisten deutlich zu gewinnen. Und es muss der Anspruch eines Erstligastürmers sein, gegen einen Viertligisten zu treffen. Wir werden am Sonntag sehen, was die Leistung jedes Einzelnen gegen Ulm wirklich wert ist.“