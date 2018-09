Fortuna Düsselorf: Fortuna ist auf dem Weg, sich selbst die Bundesliga richtig zuzutrauen

Die Zweitliga-Meisterschaft war die Basis einer Entwicklung, die immer weiter voranschreitet. Das 0:0 von Stuttgart beweist, dass die Düsseldorfer sich die Bundesliga immer mehr zutrauen. Ein Kommentar.

War das beim VfB Stuttgart nun ein gewonnener Punkt – oder waren es zwei verlorene Zähler? Fortuna sollte sich nicht zu lange mit dieser Frage aufhalten. Denn noch wichtiger als das Ergebnis war am Freitagabend die Leistung, die die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am Neckar ablieferte. Oder noch genauer: die Leistungsentwicklung. Denn in der ersten Hälfte agierte das Team zwar defensiv stabil und zerstörte gekonnt die Ansätze der Stuttgarter, doch im Spiel nach vorn tat sich fast nichts. Nach der Pause indes legten die Düsseldorfer in einer Weise den Schalter um, die beeindrucken musste. Plötzlich spielten sie mutig nach vorn, setzten den VfB unter Druck und erarbeiteten sich Chance auf Chance.