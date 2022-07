Vorbereitungsturnier in Monheim : Fortunas U23 verliert Turnierfinale nach Elfmeterschießen

Takashi Uchino nahm mit der U23 am Turnier in Monheim teil. Foto: Christof Wolff

Monheim Fortunas U23 steckt mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Regionalliga West. In Monheim unterlag die Elf von Trainer Nico Michaty am Wochenende im Zuge eines Turniers Fortuna Köln nach Elfmeterschießen.

Kai Försterling ließ Leon Klußmann keine Chance. Der Torwart von Fortunas Regionalliga-Fußballern ahnte zwar die Ecke, doch Försterling platzierte den letzten Elfmeter präzise im linken oberen Eck. Deshalb – und weil „Zwote“-Zugang Maxim Schröder zuvor mit seinem Versuch gescheitert war – feierte die Namenscousine aus Köln einen 6:4-Endspielsieg und gewann den Rhein-Cup, ausgerichtet vom Oberligisten 1. FC Monheim. „Die Kölner waren die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Trainer Nico Michaty. „Dass sie auch im Elfmeterschießen die Oberhand hatten, war letztlich nicht unverdient. Aber ich war mit unserem Auftreten durchaus zufrieden.“

Dass seine Schützlinge überhaupt noch die nicht genutzte Gelegenheit bekamen, sich den Titel im Elfmeterschießen sichern zu können, lag am Last-Minute-Ausgleich von Ephraim Kalonji. Der Stürmer hatte in der Nachspielzeit des Finales – eine Partie dauerte eine Dreiviertelstunde – nach einem starken Angriff über Daniel Ndouop und Pechvogel Schröder das 1:1 erzielt. Die Kölner waren zuvor nach einem Eckball durch „ein Murmeltor“, wie Michaty es formulierte, in Führung gegangen.

Im Halbfinale gegen den Drittligisten Viktoria Köln war die Entscheidung ebenso vom Punkt aus gefallen, in diesem Fall allerdings zugunsten der „Zwoten“. Weil Glenn Dohn den fünften Elfmeter parierte, konnte Marcel Mansfeld einen Schuss später den Sieg eintüten. „Die Leistung gegen Viktoria war gut“, urteilte Trainer Michaty. „Wir hatten mehr Chancen und waren dem Sieg in der regulären Spielzeit näher.“ Allerdings schloss er daran einen Kritikpunkt an: „Die Verwertung unserer Möglichkeiten war verbesserungswürdig.“

Mit von der Partie waren beim Vorbereitungsturnier in Monheim indes auch Niko Vukancic und Takashi Uchino, die weiterhin im Trainingsbetrieb des Zweitliga-Kaders mitmischen. „Beim Testspiel der Profis gegen Twente Enschede (1:5, Anm. d. Red.) haben die beiden am Freitag nur eine halbe Stunde gespielt und bei uns deswegen noch einmal 45 Minuten“, erläuterte Michaty.