Unfall im Trainingslager : Wie Fortunas Ärzte einem Spieler einen Zahn retteten

Westerburg Fortuna Düsseldorfs Nachwuchsspieler Shinta Appelkamp ist im Trainingslager am Wiesensee ein Schneidezahn abgebrochen. Die medizinische Abteilung reagierte zum Glück schnell.

Mit Verletzungen des Bewegungsapparats, wie sie am Samstag Fortunas Angreifer Kenan Karaman mit dem Verdacht auf Innenbandschaden im rechten Knie ereilte, müssen Profifußballer stets rechnen. Das ist Berufsrisiko. Mitunter wird die Trainingsarbeit jedoch auch für andere Körperpartien gefährlich – diese Erfahrung musste am Samstag Fortunas Nachwuchsspieler Shinta Appelkamp machen. Der 18-Jährige ergänzt den Bundesligakader während des Trainingslagers am Wiesensee, und bei einem Übungsspiel bekam er den Ellbogen seines U23-Kollegen Enrique Lofolomo ins Gesicht. Es machte Knack, und kurz darauf suchten die Fortunen den Rasen nach Appelkamps abgebrochenem Schneidezahn ab.

Zum Glück wurde man schnell fündig, und Chef-Physiotherapeut Carsten Fiedler übergab das gute Stück an Mannschaftsarzt Ulf Blecker. Nicht überliefert ist dabei, was Appelkamp sich bei Fiedlers launigem Kommentar dachte: „Den brauchst du schon mal nicht mehr zu putzen.“ Blecker ließ den abgebrochenen Zahn im Hotel sofort in Milch einlegen. „Das konserviert ihn besser, so dass man ihn nachher wieder perfekt ankleben kann“, erklärte der Mediziner. Ein paar Stunden später gelang das Kunststück bei einem Zahnarzt im Westerwald, und der 18-Jährige trainierte am Sonntag wieder ohne Zahnlücke mit.