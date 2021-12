Spiel gegen Wegberg-Beeck : Fortunas U23 will das Fußballjahr positiv beenden

Fortunas U23 will das Fußballjahr positiv beenden

Tom Geerkens am Ball. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Die 1:3-Niederlage der „Zwoten“ in Lotte sah Tom Geerkens aufgrund seiner Gelbsperre nur im Livestream. Gegen den FC Wegberg-Beeck kehrt er im letzten Spiel des Jahres zurück. Warum es für den 21-Jährigen keine Partie wie jede andere ist – und worauf sich die Düsseldorfer gefasst machen müssen.

Tom Geerkens saß in seiner warmen Wohnung vor dem Laptop. Im Livestream verfolgte der gelbgesperrte Mittelfeldspieler von Fortunas Regionalliga-Fußballern am Dienstagabend die Partie seiner Teamkameraden im nasskalten Lotte (1:3). Sie versuchten dort, allen Widrigkeiten – den schlechten Platzverhältnissen, den Reisestrapazen und der großen Personalnot – zu trotzen, doch das missglückte. „Wir waren die bessere Mannschaft“, sagt Geerkens ein paar Tage später, „haben es aber nicht geschafft, die Tore zu machen. Und während Lotte das Spielglück auf seiner Seite hatte, haben wir individuelle Fehler gemacht. Das ist ärgerlich.“

Trotzdem spürt der 21-Jährige ein gutes mannschaftsinternes Klima vor dem letzten Spiel des Jahres gegen den FC Wegberg-Beeck (Samstag, 14 Uhr, Paul-Janes-Stadion). „Es herrscht eine positive Stimmung“, betont er. „Man merkt, dass wir alle Lust haben auf dieses Spiel. Wir sind sehr konzentriert.“ Zwei Niederlagen hat die „Zwote“ nun in Folge kassiert und ist darum bemüht, sich nicht mit einer dritten in die Winterpause verabschieden zu müssen. „Deshalb wollen wir jetzt unbedingt wieder gewinnen“, versichert Geerkens.

Für den Jungspund ist es nicht nur darum eine besondere Partie, schließlich trifft er auf seinen ehemaligen Arbeitgeber – und weiß entsprechend gut, was die Flingerner gegen den Tabellensiebzehnten erwartet. „Wegberg-Beeck steckt mitten im Abstiegskampf, da ist jeder Punkt wichtig“, sagt Geerkens. „Da wird solange gekämpft, bis der Schiedsrichter abpfeift. Wir müssen diesen Kampf annehmen. Es wird ekelhaft, aber ich bin davon überzeugt, dass wir die bessere Mannschaft sind und die drei Punkte hierbehalten.“

Ein Vorteil könnte sein, dass er genau weiß, mit welchen Mitteln die Wegberger zu Werke gehen. „Man versucht, gegen eine U23 vor allem körperbetont aufzutreten, um den jungen Spielern die Lust zu nehmen. Das Ziel ist, dass man Teams wie uns gar nicht erst dribbeln lässt, sondern direkt in Zweikämpfe verwickelt“, erzählt der 21-Jährige und schiebt nach: „So haben wir es jedenfalls in der vergangenen Saison gegen Fortuna gemacht, als ich noch in Wegberg war.“ Mit Erfolg, denn die Düsseldorfer bekamen damals kein Bein auf den Boden und verloren mit 0:2. Das erste Aufeinandertreffen dieser Spielzeit gewannen sie hingegen mit 2:1.