Einbruch nach Zwei-Tore-Führung : Fortunas „Zwote“ leistet sich Total-Blackout in der Lohrheide

Wattenscheid Lange sieht Fortunas U23 bei der SG Wattenscheid wie der sichere Sieger aus. Nach dem Anschlusstreffer verliert sie aber völlig den Faden und gibt in der zweiten Hälfte nicht nur einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand, sondern verliert die Partie in der letzten Minute sogar noch 2:3.

Der letzte Abschnitt dieses Fußballjahres begann am Samstag. Während der Ball in allen Spielklassen oberhalb der Regionalliga schon seit vergangenem Wochenende ruhte, läutete Fortunas U23 einen Tag vor dem Startschuss der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar den Endspurt ein. Bei der SG Wattenscheid stand für die Mannschaft von Trainer Nico Michaty nicht nur die letzte Partie der Hinrunde, sondern auch die erste von drei noch ausstehenden Begegnungen bis Weihnachten an.

Lange Zeit sah die „Zwote“ wie der sichere Sieger aus, in der zweiten Hälfte gab sie allerdings erst ihren Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand und verlor dann sogar noch mit 2:3 – wegen eines Gegentreffers in letzter Minute.

Die WM in Katar war auch im altehrwürdigen Lohrheidestadion omnipräsent. Am Zaun der Gegengeraden hing nicht nur ein mehrere Meter großes Banner mit der Aufschrift „Boycott Qatar 2022“, sondern ein Stück weiter links ebenso ein Spruchband, auf dem stand: „Support your local club, boycott the Fifa-Worldcup“. Zu Deutsch: „Unterstützt euren örtlichen Verein, boykottiert die Fifa-WM“. Außerdem verschlug die mit dem Turnier verbundene Pause in der Zweiten Liga eine stattliche Zahl an Fortuna-Fans nach Wattenscheid. Schätzungsweise 200 Schlachtenbummler begleiteten die „Zwote“ zum Tabellen-Vorletzten.

Vom Anpfiff weg machten sie sich lautstark bemerkbar und behielten über weite Strecken der Partie die Stimmungshoheit. Ihrer Laune besonders zuträglich war der frühe Führungstreffer: Flügelspieler Robin Bird, den die Wattenscheider überhaupt nicht in den Griff bekamen, drang mit viel Tempo in den Strafraum ein und bediente Ephraim Kalonji, der den Ball im Fallen mehr über die Linie stolperte als bewusst hinüberbrachte. Nach zehn Minuten lag die „Zwote“ in Führung, und sie dominierte das Geschehen gegen blutleere Hausherren nach Belieben.

Neun Umdrehungen schaffte der Sekundenzeiger im Anschluss, ehe die Michaty-Elf das 2:0 erzielte. Wieder zeichnete Bird maßgeblich für die Entstehung verantwortlich, weil er eine Flanke schlug, die Wattenscheids Kapitän Marvin Schurig im Strafraum mit ausgestrecktem Arm abwehrte.

Die Angelegenheit war eindeutig: Elfmeter. Kevin Brechmann, der zuletzt trotz Interesse auch aus der Dritten Liga seinen Vertrag verlängert hatte, schnappte sich den Ball und zirkelte ihn passgenau ins rechte untere Eck. Torwart Kilian Neufeld hatte zwar den richtigen Riecher, konnte das Tor jedoch nicht verhindern.

Auch an den beiden folgenden gefährlichen Aktionen war Bird beteiligt. Zunächst landete ein Schuss von ihm am Außennetz, dann sprintete er in Usain-Bolt-Manier über das halbe Feld, eroberte am gegnerischen Strafraumeck die Kugel und bediente Soufiane El-Faouzi. Der 20-Jährige überlegte allerdings zu lange, schlug zu viele Haken und vergab die Gelegenheit fahrlässig.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ließ die „Zwote“ wieder zwei gute Möglichkeiten liegen. Kalonji schoss links vorbei und Bird rannte nach einem Einwurf mit dem Ball in Torwart Neufeld hinein. In der eigenen Defensive war die Michaty-Elf dagegen zunächst so gut wie gar nicht gefordert. Adam Bodzek bereinigte als Fels in der Brandung jeden langen Ball; mehr fiel den Wattenscheidern nicht ein. Glenn Dohn, der im Fortuna-Tor sein Saisondebüt feierte, musste kaum ernsthaft ins Geschehen eingreifen.

Umso verdutzter guckte er plötzlich nach einer Stunde aus der Wäsche. Völlig aus heiterem Himmel kamen die Wattenscheider zum Anschlusstreffer, als Dennis Knabe aus der Distanz einfach abzog und Dohn überrumpelte. Es war der Wendepunkt des Nachmittages, an dem die Rot-Weißen bis dato nichts anbrennen ließen. Besonders bitter: Zuvor hatte Brechmann die Riesenchance aufs 3:0 ausgelassen.

