1:1 vor „ausverkauftem“ Haus : Fortunas U23 verpasst Sieg gegen Rödinghausen

Gökhan Gül. Foto: Falk Janning

Düsseldorf In der ersten Hälfte spielt Fortunas Regionalliga-Mannschaft gegen den SV Rödinghausen einen begeisternden Fußball. Der zweite Abschnitt ist hart umkämpft. Letztlich holt die „Zwote“ vor 500 Zuschauern im Paul-Janes-Stadion einen Punkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Alles war angerichtet für ein lang ersehntes Fußballfest. Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen – und ein unter Corona-Bedingungen ausverkauftes Paul-Janes-Stadion. 500 Zuschauer waren nach langer Abstinenz an den Flinger Broich gepilgert, um das letzte Heimspiel von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen den SV Rödinghausen zu sehen. Sie bekamen eine unterhaltsame Veranstaltung geboten: In der ersten Hälfte dominierten die Rot-Weißen das Geschehen, in der zweiten bekämpften sich die beiden Kontrahenten leidenschaftlich. Am Ende gingen sie mit einem 1:1 auseinander.

Lesen Sie auch 500 Zuschauer bei Fortunas U23 : Das sagt Trainer Michaty über die Rückkehr der Fans

Schon bevor der Ball rollte, machte sich die Kulisse erstmals bemerkbar. Nachwuchs-Chef Frank Schaefer verabschiedete alle „Zwote“-Akteure, die den Klub im Sommer sicher verlassen werden: Steffen Meuer, Enrique Lofolomo (beide zur U23 von Borussia Mönchengladbach), Vincent Schaub (wechselt nach Rödinghausen), Timo Bornemann (U23 von Borussia Dortmund), Felix Könighaus (U23 des 1. FSV Mainz 05), Michel Stöcker (U23 von Holstein Kiel), Cedric Euschen, Connor Klossek, Elmin Heric, Sebastian Woitzyk und Tim Wiesner (alle Ziel unbekannt). Sie kamen in den Genuss von herzlichem Applaus.

Der brandete auch in der Folge immer wieder auf, weil die „Zwote“ engagiert startete, im Zentrum viele Bälle eroberte und schnell umschaltete. Zunächst blieb den Rot-Weißen das Tor jedoch verwehrt. Vornehmlich Könighaus und Moritz Montag schlugen einige brauchbare Flanken, im Strafraum war allerdings stets ein Abwehrbein der Gäste zur Stelle. Die erste handfeste Chance hatte Profi-Leihgabe Gökhan Gül nach einem Könighaus-Freistoß. Doch der 22-Jährige köpfte die Kugel über das Ziel.

Foto: dpa/Frank Molter 38 Bilder So hätte die Tabelle ohne Fehlentscheidungen ausgesehen

Nach einer halben Stunde nahm er einen neuen Anlauf – mit Erfolg. Meuer hatte Lukas Kunze den Ball an der Strafraumgrenze abgeluchst, und über Könighaus landete er auf Güls Schlappen. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler zog aus der Distanz ab und erzielte sehenswert die 1:0-Führung. Wie sehr die Flingerner das Geschehen dominierten, demonstrierte eine Entscheidung von Rödinghausen-Coach Nils Drube. Noch vor der Halbzeit wechselte er zwei Mal: Ba-Muaka Simakala und Enzo Wirtz mussten ihren Posten ungewöhnlich früh für Nico Buckmaier und Yassin Ibrahim räumen. Die Höchststrafe.

Der zweite Abschnitt startete allerdings denkbar schlecht für die „Zwote“. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, als Schiedsrichter Nico Fuchs auf den Punkt zeigte. Angelo Langer trat an und ließ Tim Wiesner keine Abwehrchance, obwohl Fortunas Keeper in die richtige Ecke gehechtet war. So löste sich der Vorsprung in Luft auf, ohne dass die Flingerner aus dem laufenden Spiel auch nur einen Schuss auf ihr Tor zugelassen hatten.