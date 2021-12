Niederlagen-Serie zum Jahresabschluss : Fortunas U23 verliert mit 1:3 gegen Wegberg-Beeck

Düsseldorf Seit Wochen fahren Fortunas Regionalliga-Fußballer auf der letzten Rille. Gegen den FC Wegberg-Beeck werfen sie trotzdem noch einmal alles in die Waagschale. Das reicht aber nicht, um die 1:3-Niederlage abzuwenden.

Jede Minute, jede Stunde, sagte Nico Michaty am Dienstagabend, müsse man zur Regenration nutzen. Mit ihrem Rumpfkader hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer soeben in Lotte (1:3) verloren, doch ihr Trainer dachte schon an die letzte Aufgabe des Jahres: die Partie gegen den FC Wegberg-Beeck. So kam es, dass Tom Geerkens (fehlte gelbgesperrt) und Daniel Ndouop (nicht eingewechselt) am Mittwoch als einzige Feldspieler auf dem Trainingsplatz standen, während sich ihre Teamkameraden pflegen ließen.

Auch an den folgenden Tagen dosierte Michaty die Belastung, sodass die „Zwote“ tatsächlich in der Lage war, temporeich in die Begegnung mit dem Kellerkind zu starten. Die Kräfte ließen in der zweiten Hälfte jedoch zwangsläufig nach – und so verabschiedeten sie die Flingerner trotz einer schwungvollen Schlussoffensive mit einer 1:3-Niederlage in die Winterpause. Es war die dritte Schlappe in Folge, trotzdem verteidigten sie ihren neunten Tabellenplatz.

Michaty hatte die Zeit zwischen den beiden Einsätzen genutzt, um eine neue Taktik auszutüfteln. Auf den Ausfall von Innenverteidiger Tim Corsten (Gehirnerschütterung) reagierte er mit einem Systemwechsel. Der Trainer schickte defensiv eine Dreierkette – bestehend aus Ndouop, Nikell Touglo und Mert Göckan – ins Rennen, die Takashi Uchino und Tim Köther als Flügelspieler bei Bedarf zu einer Fünferreihe ergänzten. Dadurch eröffnete sich zugleich die Möglichkeit, Jona Niemiec an die Seite von Marcel Mansfeld ins Sturmzentrum zu stellen.

Diese Rochade ging größtenteils auf, weil die Defensive einigermaßen sicher Stand und Tom Geerkens, Oliver Fink und Can Özkan im Mittelfeld ungewohnt große Räume bespielen konnten. Mansfeld hatte die erste große Chance, Niemiec später sogar zwei dicke Möglichkeiten. Trotz allen spielerischen und taktischen Esprits geriet die „Zwote“ jedoch in Rückstand. Nach einem Freistoß ließ sich Göckan von Jonathan Benteke zur Seite schieben und machte den Weg zum Gegentreffer frei. Sechs Minuten vergingen allerdings nur, ehe die Flingerner den verdienten Ausgleich erzielten. Fink zog aus mehr als 20 Metern ab – und abgefälscht von Wegberg-Innenverteidiger Sebastian Wilms landete der Ball von der Unterkante der Latte im Tor.

In der Halbzeit warf Michaty seinen Plan überraschend um; fortan agierten seine Schützlinge vorerst in einem 4-1-4-1-System. Die unmittelbaren Konsequenzen wogen schwer. Zunächst gingen die Gäste wieder in Führung, weil Justin Hoffmanns am zweiten Pfosten völlig vom Radar der „Zwoten“ verschwunden war. Außerdem verloren die Hausherren jegliche Spielkultur, schlugen lange Bälle ins Nichts und ließen Hektik aufkommen. Das nützte freilich nur den Wegbergern.