2:4-Niederlage : Fortunas U23 verliert Testspiel in Koblenz

Fortunas U23-Trainer Nico Michaty (l.) und Adam Bodzek. Foto: Frederic Scheidemann

Koblenz Fortunas Regionalliga-Fußballer haben auch das Testspiel gegen Koblenz verloren. Bis zum Ligastart in drei Wochen kommt auf Trainer Nico Michaty und seine Mannschaft noch viel Arbeit zu. Was noch besser werden muss. Und welchen Spieler die Fortuna neu verpflichtet hat.

Für Fortunas Fans lohnte sich ein Ausflug nach Koblenz am Samstag gleich in doppelter Hinsicht. Neben den Profis, die am frühen Nachmittag mit 1:0 beim Oberligisten TuS Koblenz gewannen, absolvierte auch die U23 ein paar Kilometer entfernt ein Testspiel. Etwa eine halbe Stunde nach dem Abpfiff der Profis trafen Fortunas Regionalliga-Fußballer auf die Kicker des FC Rot-Weiß Koblenz, die in der Regionalliga-Südwest zu Hause sind.

Auf dem Platz konnte die Mannschaft von Trainer Nico Michaty dann aber nicht mit den Profis gleichziehen. Sie verlor am Ende mit 2:4 und bleibt damit in der Vorbereitung weiter sieglos. „Es war ein guter Test gegen eine robuste Mannschaft. Das wird uns auch in der Meisterschaft erwarten“, sagte Michaty nach dem Spiel. Bis zum Ligastart sah er aber noch viel Arbeit auf sich zukommen: „Wir hatten heute, wie schon in den Testspielen davor, das Thema, dass wir die Gegentore zu einfach bekommen“, monierte der 48-Jährige. Durch Nicolas Hirschberger (15.) und Jona Niemiec (60.) erzielte die „Zwote“ zwar auch selbst zwei Tore, trotzdem sah der Trainer auch in der Offensive noch Luft nach oben. „Spielerisch waren schon gute Ansätze da. Insgesamt fehlt uns aber noch die Konsequenz. Vor allem im Defensivverhalten, aber auch im Spiel nach vorne. Das ist aber normal bei einer so jungen Mannschaft.“

Wie schon in den vergangenen Wochen war der Kader am Samstag dünn besetzt. Da einige Spieler der „Zwoten“ weiterhin bei der ersten Mannschaft dabei sind, standen Michaty nur 13 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Erstmals im Kader mit dabei war Adam Bodzek. Der 36-Jährige begann von Anfang an in der Innenverteidigung. „‚Bodze‘ konnte jetzt die Woche erstmals wieder trainieren und hat heute eine Halbzeit gespielt. Man hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass er Stabilität und Erfahrung reinbringt“, freute sich Michaty. Nach 45 Minuten wurde Bodzek schließlich wie geplant ausgewechselt. Der Routinier fiel in der ersten Halbzeit aber auch unglücklich auf die Schulter. „Es sieht aber so aus, dass es nichts Schlimmeres ist“, gab Michaty später Entwarnung.

Auf welcher Position Bodzek zu Saisonbeginn spielen wird, wollte Michaty noch nicht festlegen: „Er kann als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen. Es ist im Moment so, dass wir keine Innenverteidiger haben, weil Tim Corsten und Niko Vukancic bei den Profis sind. Deshalb brauchen wir ihn hinten. Wir müssen jetzt gucken, wie die Gesamtsituation ist und wo wir ihn eher brauchen.“

In der zweiten Halbzeit rückte Kingsley Marcinek, der im ersten Durchgang noch als Rechtsverteidiger spielte, auf Bodzeks Position. Der 20-Jährige hatte in den vergangenen Wochen als Testspieler mit der Mannschaft trainiert und wurde nun fest verpflichtet. „Wir haben gesehen, dass er uns sportlich und menschlich bereichert. Mit ihm haben wir einen variablen Defensivspieler mehr im Kader“, sagte Michaty und führte aus: „Er hat jetzt schon eine gewisse Erfahrung und hat in Homberg schon zwei Jahre in der Regionalliga gespielt. Wir freuen uns, dass er jetzt bei uns dabei ist.“ Bereits am Mittwoch könnte Marcinek zu seinem nächsten Einsatz kommen. Dann empfängt die „Zwote“ den TVD Velbert.