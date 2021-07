1:2-Niederlage gegen Oberligisten : Fortunas Zwote verliert mit schweren Beinen gegen Bocholt

Nico Michaty. Foto: rp/Benefoto

Duisburg Die U23 von Fortuna hat im Testspiel gegen den 1. FC Bocholt eine 1:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trainer Nico Michaty war nach der Partie dennoch recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Mertens

Florian Zorn ließ die U23-Regionalliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf jubeln: Der 20-jährige Mittelstürmer erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Nico Michaty bei der 1:2-(1:2)-Niederlage gegen den klassentieferen 1. FC Bocholt. Das Testspiel integrierten die 95er in ihr Trainingslager, das seit Montag in der Sportschule Wedau in Duisburg stattfindet, Zuschauer waren keine zugelassen.

Von Anfang an dabei in Wedau ist Florian Zorn zur Probe. Der gebürtige Hanauer ist aktuell vertragslos, spielte in der vergangenen Saison für die U21 des 1. FC Köln. Bei den Domstädtern konnte Zorn sich jedoch nicht durchsetzen, selbst nachdem sich der Stammstürmer Florian Dietz bereits im Herbst das Kreuzband gerissen hatte. In 17 Einsätzen gelangen Zorn in der vergangenen Saison zwei Tore. Zuvor durchlief der Angreifer die Jugendabteilungen von Eintracht Frankfurt und FSV Frankfurt. „Er macht es ordentlich“, schildert Michaty seine Eindrücke des Probespielers. Über eine Verpflichtung werde nach dem Ende des Trainingslagers entschieden.

An einem Manko im Düsseldorfer Spiel konnte Zorn, der über 90 Minuten durchspielte, im Testspiel gegen Bocholt jedoch nichts ändern: „Wir haben uns gute Tormöglichkeiten herausgespielt, diese aber nicht ausgenutzt“, bemängelte Michaty, der seine Schützlinge „im Abschluss nicht konsequent genug“ wahrnahm. Grundsätzlich sei der Fußballlehrer mit dem Auftritt seines Teams jedoch zufrieden gewesen: „Wir haben gut Fußball gespielt.“

Foto: HORSTMUELLER GmbH 50 Bilder Fortunas Profis – und wer ihre Nummern prägte

Dabei dürften die Spieler nach der Trainingseinheit am Vormittag noch schwere Beine gehabt haben. „Wir nehmen bei der Trainingsgestaltung aber keine Rücksicht auf die Testspiel-Termine“, offenbart der Trainer. Das 0:1 fiel bereits nach wenigen Sekunden, doch genauso schnell egalisierte Zorn den Rückstand (8.). Vor der Pause ging Bocholt jedoch erneut in Führung (34.). Verzichten musste Michaty am Mittwoch im Test noch auf Jona Niemiec (leichte Prellung) und Can Özkan (angeschlagen), beide befinden sich mittlerweile jedoch wieder im Training. Aus der U19 saß der Keeper Niclas Kratzmann als Ersatz für Franz Langhoff auf der Bank, kam jedoch nicht zum Einsatz.