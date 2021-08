Holprige Vorbereitung : Zwote verliert auch Testspiel gegen U23 von Mainz

U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Fortunas U23 hat auch das dritte Testspiel in Folge nicht gewinnen können. Gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 verlor die Elf von Nico Michaty mit 0:1. Was der Trainer zu der Leistung sagt.

Rein von den Ergebnissen her bleibt die Vorbereitung bei den U23-Fußballern von Fortuna Düsseldorf weiter unbefriedigend. Im vierten Testspiel setzte es am Mittwoch die zweite Pleite, der Vergleich gegen den Südwest-Regionalligisten FSV Mainz 05 II ging mit 0:1 (0:1) verloren. Der Trainer Nico Michaty möchte die Ergebnisse, lediglich der Test gegen Hannover II zum Auftakt konnte mit 3:0 gewonnen werden, nicht überbewerten, fordert Zeit für sich und seine neuformierte Mannschaft ein, die zudem in den vergangenen Wochen personell arg dezimiert antreten musste.

Dies war gegen Mainz in der kleinen Kampfbahn neben der Arena jedoch anders. Gleich eine ganze Reihe an Rückkehrern war bei der Fortuna-Reserve wieder mit an Bord. So beispielsweise der Torhüter Franz Langhoff, der zuletzt bei den Profis mittrainierte. Mit dem Auftritt des Sommer-Neuzugangs aus Meerbusch zeigte sich Michaty zufrieden, auch wenn er anmerkte: „Beim Gegentor sah er unglücklich aus, aber ansonsten hat er es sehr ordentlich gemacht.“ Überraschenderweise saß Glenn Dohn erstmals nach seiner Verletzung wieder auf der Bank. Der Torhüter trainierte am Montag erstmals wieder mit der Mannschaft. Spielpraxis konnte Dohn gegen Mainz noch nicht sammeln, dafür braucht der Keeper noch mehr Eingewöhnungszeit nach der langen Pause. Die Nominierung in den Kader diente mehr dazu, Dohn wieder an die Abläufe zu gewöhnen.

Im ersten Durchgang gegen Mainz formierte Michaty seine Mannschaft mit einer defensiven Dreierkette. Nikell Touglo spielte halbrechts, Tim Corsten halblinks und Tim Oberdorf zentral. Richtig zufrieden stellte Michaty diese Konstellation jedoch noch nicht: „Das muss sich erst noch finden, im Mittelfeld hatten wir im Zentrum nicht den gewünschten Zugriff auf den Gegner bekommen.“ Der Coach reagierte und stellte in der zweiten Hälfte auf eine Viererkette um, ließ fortan im 4-2-3-1 agieren. Mert Göckan spielte in der Abwehrkette links, Tom Geerkens rechts und in der Mitte Tim Oberdorf und Tim Corsten. Später rutschte der eingewechselte Daniel Ndouop für Corsten ins Abwehrzentrum.

Florian Zorn, den die Fortuna zwischenzeitlich wie berichtet fest verpflichtet hat, kam in der zweiten Hälfte in die Partie, konnte sich aber nicht in die Torschützenliste eintragen. „Insgesamt hat uns die Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt“, konstatierte Michaty. Daher halte man weiter Ausschau nach einem offensiven Spieler. Aktuell habe sich jedoch kein Probespieler hierfür angekündigt. Und Lex Lobinger wird in den nächsten Wochen keine Option für die U23 sein. Der Stürmer erlitt einen Nasenbruch, wird am Donnerstag operiert und wird zwei bis drei Wochen ausfallen, bevor er mit einer Maske wieder starten darf. Probleme hatte gegen Mainz auch Nikell Touglo, der mit Schmerzen am Fuß in der Halbzeit ausgewechselt werden musste. Eine genaue Diagnose über die Schwere der Verletzung und eine mögliche Ausfallzeit standen zunächst noch aus.

