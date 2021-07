Nur 2:2 gegen Monheim : Fortunas U23 tut sich noch schwer

Düsseldorf Das Testspiel von Fortunas U23 gegen den 1. FC Monheim zeigt vor allem eines: Nico Michaty hat mit seiner Mannschaft noch eine Menge Arbeit vor sich. Wie hoch die Chancen von Probespieler Florian Zorn auf eine Weiterbeschäftigung sind.

„Wir haben schon noch etwas zu tun in den zweieinhalb Wochen bis zum ersten Regionalliga-Spiel.“ Nico Michaty, Trainer der U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf, sieht nach dem 2:2 (0:0) im Testspiel gegen den klassentieferen 1. FC Monheim noch viel Arbeit vor sich und seiner Mannschaft in der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung. „Wir haben uns sehr schwergetan, es war kein gutes Fußballspiel unsererseits“, konstatierte der Coach nach dem ernüchternden Auftritt seiner Mannschaft gegen einen leidenschaftlich auftretenden Gegner.

Am Samstag gegen Bremen : Vier Zutaten für Fortunas Erfolgsrezept

In einem intensiven Fußballspiel – der Schiedsrichter zückte fünfmal die Gelbe Karte, dreimal davon gegen die Fortuna – habe sein Team „wenig fußballerische, spielerische Lösungen im Spiel nach vorne“ gefunden, bemängelte der Coach. Zugleich betonte Michaty aber auch die besonderen Umstände angesichts seines ausgedünnten Kaders: „Man muss auch die personelle Situation berücksichtigen.“ Zudem gelte es, „Testspiele nicht überzubewerten“, dies habe er nach dem 3:0-Testspielerfolg gegen den Nord-Regionalligisten Hannover 96 II nicht getan „und das sollte man heute auch nicht tun“.

Im ersten Durchgang präsentierte sich die Fortuna dabei noch durchaus torgefährlich, allein in den ersten zehn Minuten kamen die 95er zu zwei Abseitstoren. Insbesondere nach dem Seitenwechsel flaute der Angriffsdruck der Düsseldorfer jedoch ab. Monheim kam in der kleinen Kampfbahn neben der Arena sogar zum Führungstreffer durch Dimitrios Touratzidis (57.). In der Schlussphase folgten turbulente Minuten: Tim Köther (73.) und Emir Kuhinja (74.) drehten das Spiel zugunsten der Fortuna. Auf der Gegenseite gab es nach einem Handspiel von Simon Ludwig einen Elfmeter für Monheim, den Tim Kosmala zum 2:2 verwandelte (76.).