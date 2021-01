Leistungsträger nicht im Fortuna-Kader : „Zwote“-Trainer Michaty fürchtet keinen Ärger wegen U23-Regel

Düsseldorf Die Regeln in der Regionalliga sind klar: Jede U23-Mannschaft darf nur maximal drei Spieler aufstellen, die aus dem Altersrahmen herausfallen. Bei Fortunas Reserve führt das zu Problemen. Warum das so ist.

Kevin Hagemann saß eingepackt in eine flauschige Decke auf der Tribüne. Ein paar Meter entfernt hatte Tim Oberdorf seinen Platz eingenommen – ebenfalls in Zivil. Der Linksaußen und der Kapitän von Fortunas Regionalliga-Fußballern teilten dasselbe Leid: Sie standen am Samstag aufgrund der U23-Regel nicht im Kader der „Zwoten“ und mussten tatenlos zusehen, wie ihre Teamkameraden mit 0:2 gegen den SV Straelen verloren.

Hagemann ist indes ein noch größerer Leidtragender der U23-Regel. Der ehemalige Wuppertaler – in der vergangenen Saison unumstrittener Stammspieler – stand bisher lediglich neun Mal in der Startelf. Sechs Mal gehörte er nicht dem Kader an, zwischendurch aber auch wegen einer angebrochenen Rippe. Doch neben Hagemann und Oberdorf fehlte am zurückliegenden Wochenende ebenso Linksverteidiger Felix Könighaus. Der Youngster hatte eine starke Hinrunde gespielt, musste allerdings zugunsten Koutris‘ zurückstecken.