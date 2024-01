Vor Start Rückrunde in Regionalliga So blickt Langeneke mit Fortunas „Zwoter“ auf das Duell gegen Wegberg-Beeck

Düsseldorf · Nach einer kurzen und erfolgreichen Vorbereitung startet Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Mannschaft am Samstag (14 Uhr) wieder in den Ligabetrieb gegen den FC Wegberg-Beeck. Auf was es laut Cheftrainer Jens Langeneke ankommt, um zu punkten. Und was er zur Wahl des Torwarts sagt.

26.01.2024 , 14:22 Uhr

14 Bilder Diese Ex-Profis sind in Fortunas U23 gewechselt 14 Bilder Foto: Christof Wolff