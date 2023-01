Nach 1:5 gegen den BVB Diesen Zwischenfall gab es bei Fortunas Testpiel-Pleite

Und weiter: „Das Personal, was am Ende auf dem Platz stand, war nicht in der Lage, dann auch die Qualität des Gegners einzugrenzen. Das war unser Ziel von der ersten Minute an. Wir haben aufgesetzt, dass wir tief verteidigen, mit einer Fünferkette, nicht mit einer Dreierkette, wenig Räume dem Gegner zugestehen. Über weite Strecken ist uns das gut gelungen. Ich fand auch, dass wir Momente hatten, wo wir spielerisch gut ausgesehen haben. Am Ende ist es ein Testspiel, in dem wir Schwerpunkte gesetzt haben.“