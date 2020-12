Fortuna II siegt 2:0 gegen Aachen : Fink und Meuer erfolgreich für die „Zwote“

Oliver Fink im Spiel gegen Aachen. Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Düsseldorf Diese Partie hatte einen recht langen Vorlauf. Zwei Mal musste die Begegnung in der Regionalliga West zwischen Fortuna und Alemannia Aachen verschoben werden. Nun hat es geklappt und die Düsseldorfer sich 2:0 im Paul-Janes-Stadion durchgesetzt.

Der Rasen im Paul-Janes-Stadion hat eigentlich keinen schlechten Ruf. Doch am Mittwochabend war es auch um den sonst so hartnäckigen Untergrund ziemlich schnell geschehen. Erst eine halbe Stunde hatten sich Fortunas Regionalliga-Fußballer und Alemannia Aachen ausgetobt, da glich das Geläuf schon einem Acker. Es war die Konsequenz der zu jeder Zeit umkämpften Partie, sein Übriges tat der Dauerregen. Bis zum Schluss änderten sich die Platzverhältnisse deshalb nicht - jedoch kein Nachteil für die „Zwote“, sie gewann mit 2:0.

Beide Teams hatten vor allem in der Anfangsphase harte Bandagen angelegt. In den Zweikämpfen ging es mächtig zur Sache, und dafür waren hauptsächlich die Aachener verantwortlich. Die Kurstädter begannen leidenschaftlich, doch die Elf von Trainer Nico Michaty stemmte sich mit allen Mitteln dagegen. Dennoch benötigte sie eine Portion Glück, um die Druckphase zu überstehen. Alemannia-Stürmer Kai Bösing hatte früh zwei hochkarätige Chancen, ließ beide aber ungenutzt.

Zu einem fußballerischen Hochglanzprodukt brachte es die Begegnung im Grunde über die gesamte Dauer nicht. Daran trug unter anderem eben der Rasen Schuld, gleichermaßen lag es aber an den Ungenauigkeiten im Angriffsspiel beider Mannschaften.

Ein wenig aus heiterem Himmel gingen die Flingerner dann in Führung. Steffen Meuer, der wieder einen deutlich frischeren Eindruck machte als zuletzt, steckte den Ball auf Oliver Fink durch – und der Routinier donnerte ihn ins Netz.

Der Alemannia fuhr ein Schock durch die Glieder. Erst recht, als die „Zwote“ noch vor der Halbzeit ihre Führung ausbaute. Diesmal vollstreckte Meuer selbst, nachdem Davor Lovren im Anschluss an einen lupenrein ausgespielten Konter am Pfosten gescheitert war. Auch die Aachener machten später Bekanntschaft mit dem Gebälk, jedoch ohne Schaden für die Michaty-Elf: Ein Distanzschuss von Nils Blumberg segelte ans Lattenkreuz, bevor die Flingerner die Situation entschärften.

Anschließend schnupperten die Aachener sogar noch intensiver am Anschlusstreffer, doch Hamdi Dahmani scheiterte mit einem Strafstoß – Michel Stöcker hatte Vincent Boesen umgerissen – an Fortuna-Keeper Tim Wiesner. So blieb es beim durchaus gerechten 2:0-Sieg der „Zwoten“.