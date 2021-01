1:3-Niederlage gegen Homberg : Rückschlag für Fortunas „Zwote“

Düsseldorf Auch trotz Unterstützung aus der Profi-Abteilung hat sich die Zweitvertretung von Fortuna in der Regionalliga nicht gegen den VfB Homberg durchsetzen können. Die „Zwote“ hatte beim Duisburger Stadtteilklub eine vermeidbare, letztlich aber durchaus verdiente 1:3-Niederlage kassiert.

Verteidiger seit Wochen in Top-Form : So plant Fortuna mit Danso

Im Vergleich zum uninspirierten Auftritt gegen den SV Straelen (0:2) vor einer Woche enttäuschten die Flingerner dieses Mal zwar nicht komplett, doch am Ende zwang sie dasselbe Muster in die Knie: haarsträubende individuelle Fehler. Nachdem zuletzt Jamil Siebert gepatzt hatte, gingen die ersten beiden Gegentreffer in Homberg auf die Kappe von Torwart Tim Wiesner. Zunächst verschätzte sich der 24-Jährige beim Herauslaufen, sodass Danny Rankl den Ball leichtfüßig an ihm vorbeispitzeln und seelenruhig über die Linie schieben konnte. In der zweiten Hälfte ließ sich Wiesner erneut vom VfB-Stürmer überwinden – nach einem Freistoß, der über das halbe Spielfeld geflogen war.