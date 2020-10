Wegen Corona nur virtuell : Fortuna verschiebt Mitgliederversammlung

Düsseldorf Fortuna ist mit dem Plan gescheitert, die Mitgliederversammlung am 8. November in der Arena auszurichten. Aufsichtsrat und Vorstand wollten unbedingt eine Präsenzveranstaltung. Doch die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen lässt das nicht zu.

Aufgrund der weiterhin sehr hohen Corona-Inzidenzwerte in Düsseldorf hat der Vorstand von Fortuna Düsseldorf nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die für den 8. November in der Arena geplante Mitgliederversammlung zu verschieben. Die Mitgliederversammlung findet nun am Samstag, 12. Dezember, ab 11 Uhr, in virtueller Form statt. Die aktuellen Verordnungen und die hohen Infektionszahlen lassen eine Präsenzveranstaltung zurzeit nicht zu – deswegen muss die Mitgliederversammlung 2020 zum ersten Mal virtuell stattfinden.