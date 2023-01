Nach mehr als 40 Jahren Von dieser Mitarbeiterin verabschiedet sich Fortuna

Natürlich war das alles nicht einfach nur ein Job. Sonst würde man nicht so lange dabeibleiben. Selbst dann noch, wenn man loslassen könnte. Doch für Bärbel Grumke war es nie nur irgendeine Anstellung. Es muss vor allem Berufung gewesen sein. Im Jahr 1980 heuerte sie bei Fortuna in Flingern an. 43 Jahre (!) später ist sie nun mit einer herzlichen kleinen Feier in den Ruhestand verabschiedet worden.