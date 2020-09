Probebetrieb für Fan-Rückkehr : Fortuna strebt maximale Zuschauerzahl an

Fortuna strebt maximale Zuschauerzahl an

Fortuna-Fans in der Düsseldorfer Arena. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Jetzt ist klar: Fans dürfen wieder in die Fußball-Stadien. Bei Fortuna Düsseldorf stößt die bundesweite Einigung auf Begeisterung. Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann sagt: „Ohne Fans fehlt dem Fußball die Seele.“

Die Signale aus der Politik kommen bei Fortuna Düsseldorf naturgemäß gut an. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun schon zu unserem ersten Heimspiel vor Zuschauern spielen können. Nach fast sieben Monaten ohne Fans sehnen wir uns alle nach Spielen mit Zuschauern, denn ohne sie fehlt dem Fußball die Seele“, sagt Thomas Röttgermann, Vorstandschef des Fußball-Zweitligisten. „Wir alle lieben diesen Sport, aber durch die besondere Stimmung in den Stadien, durch gemeinsame Erlebnisse mit Freunden und der Familie und durch die Interaktion mit den Mannschaften auf dem Rasen, bekommt der Fußball seinen ganz besonderen Stellenwert.“

Die Chefs der Staatskanzleien verständigten sich am Dienstag zum Bundesliga-Start auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Danach soll jetzt ein sechswöchiger Probebetrieb mit Spielen vor Zuschauern anlaufen. Maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität sollen dabei ausgelastet werden dürfen. Bei Fortuna werden das wohl rund 10.000 Zuschauer sein.

Fortuna startet am Freitag mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV (18.30 Uhr) in die Zweitliga-Saison. Das erste Heimspiel ist am darauf folgenden Samstag (26. September, 13 Uhr) gegen die Würzburger Kickers.