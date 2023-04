Gratis-Eintritt-Projekt vorgestellt „Wir starten eine Revolution in Düsseldorf“

Als Fortuna sich in diesem Winter im Trainingslager im spanischen Marbella auf die Rückrunde vorbereitete, wurde der Verein von gerade drei Medienvertretern begleitet. Und mit dem Aufstieg in die Bundesliga, der das öffentliche Interesse entscheidend steigern könnte, wird es nach menschlichem Ermessen in dieser Saison nichts mehr werden. Doch in Düsseldorf hört man nicht auf, in größeren Dimensionen zu denken. Und so sind an diesem Mittwoch in einer Loge der Arena mehrere Dutzend Kamerateams und Journalisten gekommen, um sich erklären zu lassen, was der Zweitligist sich vorgenommen hat. Denn bereits im Vorfeld war durchgesickert, dass der Plan sei, künftig alle Heimspiele gratis für die Zuschauer anzubieten. Aber wie? Warum? Und kann das überhaupt gehen?