Nur noch Details offen : Fortuna steht vor Festverpflichtung von Tanaka

Update Düsseldorf Noch ist die Tinte nicht trocken, aber dem Deal steht nicht mehr viel im Wege. Der japanische Nationalspieler wird nach seiner Ausleihe bald auch einen festen Vertrag bei Fortuna unterschreiben. Wie es dazu kam.

Es war nicht von Anfang an eine Liebesgeschichte zwischen Ao Tanaka und Fortuna Düsseldorf. Die ersten Schritte des hochtalentierten Japaners beim Zweitligisten führten durchaus nicht immer ohne Stolpern vorwärts, und es schien schon fraglich, ob es im Sommer trotz Kaufoption zu einem festen Vertrag kommen würde. Dass Tanaka aber über reichlich spielerisches Potenzial verfügt, ließ er bereits ein ums andere Mal aufblitzen – zuletzt auch beim 3:0 über Rostock.

Offenbar ist dadurch auch die Diskussion über eine Festverpflichtung des neunmaligen Nationalspielers in Gang gekommen. Trainer Daniel Thioune sagt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ao ist ein sehr spannender Spieler. Man sollte ihm die Zeit geben, sich an Europa, Deutschland und Fortuna zu gewöhnen. Ich habe natürlich signalisiert, dass ich gern mit ihm weiterarbeiten möchte. Ich würde mich freuen, wenn er in der nächsten Saison noch bei uns ist.“

Am Mittwoch meldete die „Bild“ dann bereits, dass die Festverpflichtung des Japaners perfekt sei; angeblich zahle Fortuna eine Million Euro an dessen bisherigen Klub Kawasaki Frontale. Unserer Redaktion gegenüber wollte Sportvorstand Klaus Allofs das Geschäft jedoch noch nicht bestätigen – es gebe noch einige Dinge zu klären und Stand jetzt noch keinen Abschluss. Gleichwohl klang zwischen den Zeilen durch, dass einer Zukunft Tanakas bei Fortuna nicht mehr viel im Wege steht. Alles kann jetzt ganz schnell gehen.

Thioune will Tanaka auch deshalb, weil der Trainer noch viel mit Tanaka vor hat. Noch sieht er beim japanischen Mittelfeldakteur einige Mängel in dessen Spiel. Gelingt es Thioune, ihm diese schnellstmöglich auszutreiben, dürfte Tanaka für Fortuna eine massive Verstärkung darstellen. „Er verpasst noch zu oft die Momente, sich früher vom Ball zu lösen. Die Details müssen bei ihm besser werden. Er muss robuster werden, bessere Läufe in die Tiefe zeigen. Er holt mir auch noch zu oft den Ball hinten ab – das brauche ich nicht unbedingt“, sagt er. „Aber das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Es würden sich sicher viele Trainer drüber freuen, wenn sie einen A-Nationalspieler aus Japan in ihrer Mannschaft hätten.“

Momentan liegt der Marktwert des 23-Jährigen laut des Online-Portals „transfermarkt.de“ bei 1,5 Millionen Euro. Dieser dürfte aber mit Blick darauf, dass Tanaka im kommenden Winter mit Japan bei der WM dabei sein wird, sicher noch steigen. In Katar treffen die Asiaten sogar in der Vorrunde auf Deutschland. Für den Fortuna-Akteur wird das sicherlich eine ganz besondere Partie werden.

Die finale Entscheidung darüber, ob Tanakas Aufenthalt bei Fortuna verlängert wird, scheint nun also gefallen. Die erste wichtige Hürde hatte der junge Japaner durch das Go von Thioune genommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von Fortuna fest verpflichtet wird, ist extrem hoch und der Trend auch gerechtfertigt. Einerseits, weil die Verantwortlichen ihm ein enormes Entwicklungspotenzial diagnostizieren. Andererseits, weil er als Japaner natürlich auch mächtig das Merchandising des Klubs ankurbelt. „In Japan ist er ein Superstar“, sagt Thioune. „Das macht auch etwas mit einem Menschen. Wenn er sich bei uns durchsetzt, ist es eine Win-win-Situation. Er darf als junger Mensch in einem fremden Land noch reifen. Er hat noch eine große Zukunft vor sich.“