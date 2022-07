Unmittelbar vor Einigung mit Paok Saloniki : Narey nicht mehr beim Training von Fortuna dabei

Update Düsseldorf Nach wochenlangen Verhandlungen soll es wohl zu einem Durchbruch im Transferpoker um Khaled Narey gekommen sein. Griechische Quellen berichten von einer Einigung bei den lange strittigen Bonus-Zahlungen. Welche Lösung nun auf dem Tisch liegen soll.

Noch am Anfang der Woche wollte Klaus Allofs keinen Blick in die Glaskugel wagen. Die Verhandlungen mit Paok Solniki wegen eines Wechsels von Khaled Narey – angeblich völlig offen. Doch mittlerweile ist am Verhandlungstisch offenbar Bewegung in die Sache gekommen. Griechische Quellen haben unserer Redaktion bereits gestern Abend davon berichtet, dass man sich im Prinzip wohl nun einig sein soll. Da hieß es noch von Fortuna: keine Lösung in Sicht.

Doch nun hat man auch in Düsseldorf reagiert. Narey ist am Mittwoch (13. Juli) nicht beim Training dabei gewesen. „Beim Stand der Verhandlungen erachten wir es für sinnvoll, dass Khaled nicht mehr am Mannschaftstraining teilnimmt“, sagt Sportdirektor Christian Weber. Narey hält sich weiter bei Fortuna im Trainingszentrum auf, er ist noch nicht nach Griechenland gereist. Denn wichtig: es gibt immer noch keine finale Entscheidung, es sind Kleinigkeiten zu regeln. Angeblich hat sich Narey mit Paok auf einen Dreijahresvertrag geeinigt.

Dabei ist offenbar eine Lösung für das bisher strittige Thema „Bonuszahlungen“ gefunden worden. Wie unsere Redaktion bereits mehrfach berichtet hatte gab es schon seit einigen Tagen eine Einigung in der Fixsumme. Saloniki überweist auf einmal 1,5 Millionen Euro. Dabei hat es sich um ein entgegenkommen der Düsseldorfer gehandelt. Zunächst standen zwei Millionen Euro im Raum.

Die „offenen“ 500.000 Euro sollten über Erfolgsprämien ausgehandelt werden. Wie da die Lösung konkret aussieht, derzeit noch nicht bestätigt. Wahrscheinlich: 250.000 Euro sind geknüpft an sehr sicheren Faktoren (werden nur über mehrere Spielzeiten gestreckt), die anderen 250.000 Euro setzen sich zusammen aus Einsatzzeiten in den unterschiedlichen Wettbewerben.

In Griechenland galt der Transfer in der vergangenen Woche schon als sicher. Vielleicht auch deshalb wähnte sich Narey auf der sicheren Seite, als er Cheftrainer Daniel Thioune bat, ihn aus dem Kader für das Testspiel gegen Twente Enschede zu streichen. Doch die Vertreter von Saloniki waren wohl etwas zu optimistisch oder hatten nicht erwartet, dass die Düsseldorfer so standhaft bleiben.

„Man muss sehen, was die nächsten Tage bringen. Ich bin aktuell eher zurückhaltend“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs im Gespräch mit unserer Redaktion noch Anfang der Woche. „Wir haben klare Vorstellungen und nur noch einen sehr, sehr begrenzten Spielraum uns zu bewegen. Es ist völlig offen, was jetzt passiert. Wir müssen abwarten, ob Paok auf unsere Bedingungen eingehen wird. Sie wissen, was wir wollen.“