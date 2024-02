2:2 in Karlsruhe unterstreicht ein Problem Darum kommt Fortuna nicht von der Stelle

Es gab Zeiten in Düsseldorf, da hätte eine Phase wie die aktuelle bei Fortuna schon für Weltuntergangsstimmung gesorgt. Noch kein Sieg in der Zweiten Liga im Kalenderjahr 2024. Mit nur mageren drei Punkten ins Jahr gestartet. Wäre nicht der Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gelungen, die Ernüchterung in der Landeshauptstadt würde sicherlich noch weitaus größer ausfallen. Auch wenn die Chancen im Semifinale bei Bayer Leverkusen nicht besonders ausgeprägt sind, hat man immerhin einen Traum, an dem man sich festhalten kann: Berlin.