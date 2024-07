Trainer-Legende sieht andere Klubs vorne Darum ist Fortuna für Ex-Coach Funkel kein Aufstiegsfavorit

Er selbst schaffte mit Fortuna im Frühjahr 2018 den Aufstieg in die höchste Spielklasse, doch dass dem Verein dies erneut gelingen wird, jedenfalls in dieser Saison, schließt Funkel geradezu kategorisch aus. Der Ursprung für diese Aussage liegt für ihn in der verlorenen Relegation gegen den VfL Bochum und den dadurch so knapp verpassten Sprung in die Bundesliga. „Es wird schwieriger für die Fortuna. Sie hat in der Relegation eine Chance verpasst, die man nie hätte verpassen dürfen“, sagt er und lässt heraushören, dass die Düsseldorfer wohl eine Möglichkeit verpasst hätten, die sich so schnell nicht mehr bieten wird.