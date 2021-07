Auf DFL-Mitgliederversammlung : Fortuna Düsseldorf will 50+1-Regel verteidigen

Düsseldorf Im deutschen Fußball wird in diesen Tagen wieder kräftig darum gerungen, ob Investoren nicht doch im vollen Umfang der Einstieg ermöglicht werden sollte. Auf der Mitgliederversammlung der DFL will sich Zweitligist Fortuna allerdings eindeutig dagegen positionieren.

Darum geht es Die 50+1-Regel sorgt dafür, dass die Mehrheit der Anteile (mindestens 51 Prozent) auch bei einer Ausgliederung der Profifußball-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft beim Mutterverein liegen muss. Nur dann kann eine Kapitalgesellschaft eine Lizenz für die Teilnahme an der Bundesliga oder Zweiten Liga erwerben. So soll der vereinsprägende Charakter erhalten bleiben und der Einfluss von Investoren begrenzt werden.

Diese Ausnahmen gibt es Vereine, die von einem Investor in „erheblichen“ Umfang ununterbrochen seit mehr als 20 Jahre unterstützt werden, können sich auf eine Ausnahmeregelung berufen. In der Bundesliga gilt das für die Unternehmen Bayer in Leverkusen, Volkswagen in Wolfsburg und den Milliardär Dietmar Hopp (SAP) als Eigentümer in Hoffenheim.