Große Diskussion enbrannt Fehlt Fortuna ein Anführer auf dem Platz?

Interaktiv | Düsseldorf · Der erste Fortuna-Profi hat den Aufstieg sieben Spieltage vor dem Saisonende schon abgehakt. Aber warum hat es auch diesmal nicht mit der Rückkehr in die Bundesliga geklappt? Was muss sich am Auftritt der Düsseldorfer ändern? Und fehlt jemand auf dem Platz, der deutlicher den Ton angibt?

12.04.2023, 07:02 Uhr

33 Bilder So sieht das Restprogramm von Fortuna und den anderen Spitzenteams aus 33 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Früher gab es einen „Capitano". Der war das Sprachrohr des Trainers auf und auch außerhalb des Platzes. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt in der Regel nicht mehr die eine starke Figur, die alle Strömungen in einem Kader bündelt. Zu unterschiedlich sind oft die Einflüsse – alleine kulturell und alterstechnisch. Und dennoch ist die Position nach wie vor zentral. Einem guten Kapitän gehört die Kabine, ohne laut werden zu müssen. Er geht voran, hat das Große und Ganze stets im Blick.