Gespräche im Trainingslager in Marbella Dieser Angreifer soll bei Fortuna auf dem Zettel stehen

Die Costa del Sol ist ein echter „Hot-Spot“ in der Wintervorbereitung für internationale Klubs. Fortuna hat sich das Hotel mit Club Brügge aus Belgien geteilt. Zeitgleich residierte in Marbella unter anderem Borussia Dortmund, dazu in der Region auch noch weitere Klubs wie der Hamburger SV. Aber auch kleinere Vertreter wie Como 1907.