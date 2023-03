Ausbeute im Kader In welcher Statistik Fortuna dringend eine Verjüngungskur bräuchte

In der Winter-Vorbereitung sah es so aus, als wäre seine Zeit gekommen. Elione Fernandes Neto hatte im Trainingslager in Marbella von Cheftrainer Daniel Thioune eine tragende Rolle zugewiesen bekommen. Er schien ganz nah dran zu sein, einen Platz in der Startelf zu bekommen. Doch den großen Durchbruch hat er im Alter von 17 Jahren noch nicht gehabt. In Düsseldorf stehen seit Jahreswechsel 15 Einsatzminuten auf der Uhr. Drei Mal stand er im Kader, wurde aber nicht eingewechselt. Ein Tor ist dem offensiven Mittelfeldspieler noch nicht geglückt.