Vorher Vertrag bis 2025 verlängert : An diesen Verein leiht Fortuna Talent Siebert aus

Update Düsseldorf/Köln Er gilt als eines der großen Abwehrtalente hierzulande. Doch bei Fortuna konnte sich Jamil Siebert bislang noch nicht durchsetzen. Nun soll er ein halbes Jahr eine Klasse tiefer Spielpraxis sammeln. Warum sein Vertrag dennoch um ein weiteres Jahr verlängert worden ist.

Am letzten Tag der Winter-Transferperiode hat Fortuna Düsseldorf Jamil Siebert an Viktoria Köln verliehen. Der Innenverteidiger, der aus der Jugend der Rot-Weißen stammt, wird bis zum Ende der Saison 2021/22 für den Drittligisten auflaufen. Außerdem hat die Fortuna den ursprünglich bis 2024 datierten Vertrag mit Siebert um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Der gebürtige Düsseldorfer Jamil Siebert spielt seit 2010 für die Fortuna und schaffte im vergangenen Jahr den Sprung in den Profikader. In dieser Saison blieb der 19-Jährige bislang ohne Einsatz in der 2. Bundesliga und lief elf Mal für die U23 in der Regionalliga West auf.

„Für einen jungen Spieler wie Jamil Siebert ist Spielpraxis auf hohem Niveau sehr wichtig. Wir sind dementsprechend froh darüber, dass es mit einer Leihe in die 3. Liga geklappt hat“, sagt Sportvorstand Klaus Allofs. „Diese Spielklasse ist ein guter Zwischenschritt für Jamil und wir werden seine Entwicklung im nächsten halben Jahr fest im Blick haben. Wir sind weiterhin fest von Jamil überzeugt und haben ihn deshalb ein weiteres Jahr an die Fortuna gebunden.“

Vor gut einem Jahr war sein Name überall präsent, wo es um Fortuna ging. In gefühlt jedem Gespräch, das Fans und Beobachter zum Thema Fortuna führten, tauchte er auf, phasenweise beherrschte er die Schlagzeilen. Seit dem Herbst 2020 bis tief in den Winter hinein ging es um Siebert und speziell um seine Vertragsverlängerung. Zwar hatte der damals 18-Jährige erst zwei Spiele in Fortunas Profimannschaft absolviert – es herrschte aber weitgehend Einigkeit darüber, dass der Verein ein solches Talent aus den eigenen Reihen keinesfalls gehen lassen dürfe.

So weit kam es dann ja auch nicht. Am 5. Februar vergangenen Jahres meldete Fortuna nach langem Hin und Her, da angeblich sogar einige Erstligisten an dem Talent interessiert waren, die Verlängerung mit Siebert. Der Innenverteidiger erhielt seinen ersten richtigen Profikontrakt, mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren bis zum 30. Juli 2024.

Das Merkwürdige an diesem scheinbaren Happy End: Seitdem ist es extrem still geworden um den gebürtigen Düsseldorfer. Nun also die Ausleihe nach Köln – in der Hoffnung auf eine Weiterentwicklung im Sinne für alle Beteiligten. Siebert bringt das Talent in jedem Fall mit.