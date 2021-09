Transfer gescheitert : Für diesen Innenverteidiger kam Fortuna wohl zu spät

Foto: dpa/Uwe Anspach 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Aue aussehen

Antwerpen/Düsseldorf Zweitligist Fortuna hätte auf dem Transfermarkt in letzter Sekunde gerne noch einmal zugeschlagen. Die Düsseldorfer sollen sich dem Vernehmen nach mit einem Defensivspezialisten einig gewesen sein. Doch offenbar ist der Deal an Formalitäten gescheitert. Um wen es geht. Was passiert ist.