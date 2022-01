0:1-Niederlage gegen 1. FC Nürnberg : Preußer verliert mit Fortuna sein „Endspiel“

Düsseldorf Fortuna hat das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg trotz einer couragierten Leistung 0:1 verloren – für Christian Preußer dürfte das den Verlust seines Jobs bedeuten. Sportvorstand Klaus Allofs hatte zuvor die Zukunft des Cheftrainers recht deutlich an einen Erfolg gegen die Franken geknüpft.

Schon seit ein paar Tagen machte eine böse Prophezeiung in Düsseldorf die Runde. Es sei wohl damit zu rechnen, dass Christian Preußer am Sonntag (23. Januar) als Cheftrainer von Fortuna entlassen würde – an seinem 38. Geburtstag. Der Zynismus hat eine bittere Vorgeschichte. Sportvorstand Uwe Klein hatte zwei Wochen zuvor just an seinem 52. Geburtstag erfahren, dass der Verein ihn einen Tag später freistellen würde.

Das Spiel ließ in vielen Momenten erahnen, was möglich wäre, hätte man von Anfang an versucht, ein klares Spielsystem zu entwickeln. Fortuna ergab sich keineswegs willenlos ihrem Schicksal, immer wieder trafen die Profis auf dem Feld aber, gelinde gesagt, unglückliche Entscheidungen. Und so wurden die Nürnberger immer wieder zu guten Szenen eingeladen. Preußer versuchte an der Seitenlinie sich gegen die Niederlage zu stemmen – die Emotionen kochten über, Schiedsrichter Robert Hartmann verwarnte ihn. Es war die Phase eine Viertelstunde vor dem Ende, wo der Ausgleich in der Luft lag. Es blieb aber bei zahlreichen Versuchen vor 750 ausgewählten Zuschauern in der Arena.