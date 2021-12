Nach Absage von Schalke : Fortuna hält trotz Corona-Chaos weiter an Trainingslager fest

Düsseldorf Es soll der Auftakt für eine sportlich bessere Zukunft von Fortuna werden. Doch die Corona-Pandemie könnte die Planungen beim Zweitligisten noch einmal ordentlich durcheinanderbringen. Konkurrent FC Schalke hat jetzt die Notbremse gezogen und sein Trainingslager abgesagt.

Dem FC Schalke 04 ist die Lage zu heiß. Er hat das für die nächste Woche geplante Trainingslager im türkischen Belek wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Diese Entscheidung teilte der Klub nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung und Gesprächen mit zuständigen Behörden mit. Zudem befinden sich die beiden Profis Simon Terodde (genesen und vollständig geimpft) und Ko Itakura (vollständig geimpft und geboostert) in Quarantäne, nachdem sie in den vergangenen Tagen positiv getestet wurden.

In Düsseldorf nimmt man die Lage auch ernst. Kommt aber offenbar bislang zur Erkenntnis, die Lage wohl noch kontrollieren zu können. Jedenfalls ist nichts bekannt geworden, dass eine kurzfristige Absage der Dienstreise nach Marbella anstehen könnte. In Spanien will Christian Preußer seine Mannschaft auf die restlichen Spiele in der Saison vorbereiten.