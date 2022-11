So lief Fortunas letztes Testspiel 2022 Klaus mit Fehlschuss des Jahres gegen De Graafschap

So haben sie gespielt Die Fortuna begann mit einer taktischen 5-3-2-Ausrichtung. Die erfahrene Innenverteidigung lies in der ersten Hälfte kaum etwas zu und stellte den ehemaligen Fortunen Benschop nahezu kalt. Das 1:0 nach 14 Minuten gelang über die rechte Seite, Klaus zog Richtung Strafraum und spielte quer auf Hennings. Den hatten seine beiden Gegenspieler aus den Augen verloren und so konnte er in Ruhe aus fünf Metern ins Tor schieben. Mithilfe der Flügelspieler kam die Fortuna vorne immer wieder in gute Pressing-Situationen, spielte diese dann aber häufig zu unsauber aus und kam selten zu klaren Chancen. Der Sieg war am Ende aber total ungefährdet – de Wijs traf per Kopf (66.). Karim Affo gelang sogar noch das 3:0 (80.).