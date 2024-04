Die neue Lust am Zweitligisten Und plötzlich ist Fortuna in Düsseldorf wieder total „sexy“

Analyse | Düsseldorf · Sportlich schnuppert Fortuna im Saisonendspurt der Zweiten Liga am Aufstieg. Um den Verein herum hat sich eine riesengroße Euphorie entwickelt. Das zeigt sich an den Zaungästen beim Training, an der Stimmung in der Stadt, an den Zuschauerzahlen in der Arena. Was Daniel Thioune dazu sagt.

12.04.2024 , 07:02 Uhr

