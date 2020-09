Zweitligist gegen Rassismus : Fortuna wehrt sich gegen Nazi-Flugblätter

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf distanziert sich von einer Flugblatt-Aktion einer rechtsradikalen Gruppe. Das Gedankengut der Gruppe sei mit den Zielen und Werten des Zweitligisten unvereinbar. Vorstandschef Thomas Röttgermann findet deutliche Worte.

Zum wiederholten Male haben offenbar Rechtsradikale versucht, Fortuna Düsseldorf für ihr Gedankengut zu missbrauchen. Demnach hat die „nationalrevolutionäre Bewegung“ im Dunstkreis der sogenannten „Bruderschaft Deutschland“ bereits am vergangenen Wochenende rund um das Paul-Janes-Stadion in Flingern Flugblätter mit Nazi-Parolen verteilt und versucht, offen Stimmung zu machen für ihre Ziele. Jegliches Sympathisieren mit rechtsextremem Gedankengut sei mit den Zielen und Werten von Fortuna Düsseldorf unvereinbar, heißt es nun in einer Stellungnahme des Vereins.