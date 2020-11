Keine Verletzung am Knie : Entwarnung bei Fortuna-Kapitän Bodzek

Keine Verletzung am Knie

Adam Bodzek am Ball im Training. Foto: Frederic Scheidemann

Update Düsseldorf Zweitligist Fortuna hat Entwarnung in Sachen Adam Bodzek bekommen. Der Mittelfeldspieler hatte einen Schlag aufs Knie abbekommen und wurde vorsorglich untersucht. Die Ergebnisse des MRT liegen jetzt aber vor.

Uwe Rösler war nach dieser Trainingseinheit sichtlich zufrieden. „Ich habe schon im Kopf, wer am Montag spielen wird“, verkündete der 52-Jährige. Zuvor hatte er sein Personal elf gegen elf gegeneinander antreten lassen. Rösler war dabei fürs Team „gelbe Leibchen“ zuständig, Co-Trainer Thomas Kleine betreute die „Konkurrenten“. Ob er viel anders machen werde als im Spiel gegen Sandhausen, wird Rösler gefragt. Antwort: „Wird man sehen.“

Das wird wohl auch davon abhängen, ob das Knie von Adam Bodzeks „stabil“ bleibt. Der Kapitän hatte gegen Sandhausen einen Schlag abbekommen und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Am Dienstag hatte er allerdings noch komplett mittrainiert. Nun die Vorsichtsmaßnahme: In einem MRT sollte eine schwerwiegendere Verletzung ausgeschlossen werden. Mittlerweile ist das Ergebnis da: alles in Ordnung.