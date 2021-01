Nach 0:0 in Braunschweig : Fortunas Zweitliga-Klubrekord bleibt bestehen

Düsseldorf Nach fast 32 Jahren hatte der Bundesliga-Absteiger die Chance, seinen Vereinsrekord einzustellen. Doch nach dem 0:0 in Braunschweig bleibt die Zweitliga-Bestmarke von sechs Siegen in Folge aus dem Jahr 1989 bestehen. Der Klubrekord für alle Ligen ist ohnehin kaum zu toppen.

Sven Demandt hat wahrscheinlich eine Bestmarke für die Ewigkeit gesetzt – was seinen damaligen Verein Fortuna Düsseldorf betrifft. 35 Treffer erzielte der Stürmer in der Saison 1988/89 und holte sich damit die Torjägerkanone der 2. Bundesliga. Doch einen anderen Vereinsrekord aus dieser Saison, an deren Ende Fortuna souverän in die Bundesliga aufstieg, hätte die aktuelle Mannschaft am vergangenen Montag um ein Haar verbessert: Mit sechs Siegen in Serie hatte das Aufstiegsteam von 1989 die Saison damals beendet, und mit einem „Dreier“ bei Eintracht Braunschweig hätte die Truppe von Uwe Rösler gleichgezogen.