Treffen mit alten Freunden : Fortuna erwartet Erzgebirge Aue im DFB-Pokal

Düsseldorf Fortuna erwartet Ende Oktober in der zweiten Runde den alten Weggefährten FC Erzgebirge Aue. Mit dem sächsischen Klub besteht eine kleine, aber feine Fanfreundschaft.

Entsprechend kommentierte Friedhelm Funkel die Auslosung und das Händchen von „Losfee“ Christoph Metzelder. „Erzgebirge Aue ist ein Gegner, den man schlagen kann, aber auf keinen Fall unterschätzen darf“, sagte der Fortuna-Trainer. „Ich freue mich aber in jedem Fall, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben.“ Die Düsseldorfer Anhänger sahen es ebenso, platzierten zudem in den sozialen Netzwerken in Erinnerung an die gemeinsame Zweit- und Drittligavergangenheit mit dem Pokalgegner etliche lila Herzen.