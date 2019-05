Beginn der Vorbereitung am 28. Juni : Fortuna startet neue Saison mit zwei Trainingslagern

Foto: Falk Janning 32 Bilder Fortunas Trainingslager seit 2006.

Düsseldorf Erst am Wiesensee, dann in Maria Alm: Fortuna Düsseldorf bestreitet die Vorbereitung zur Bundesligasaison 2019/20 wie die vergangene. Vier Testspiele sind bislang vereinbart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Lutz Pfannenstiel und Friedhelm Funkel setzen auf Bewährtes. Die Einzelheiten zur Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2019/20, die Fortunas Sportvorstand und der Cheftrainer am Mittwoch herausgaben, ähneln auffallend denen des vergangenen Jahres und auch denen der Saison 2017/18. Warum auch nicht? Seinerzeit gelang in der Folge schließlich der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und zuletzt der frühzeitige Klassenerhalt.

Und so fahren die Düsseldorfer auch in diesem Sommer wieder in zwei Trainingslager. Zunächst vom 1. bis 8. Juli an den Wiesensee im Westerwald, später dann vom 17. bis 26. Juli nach Maria Alm am Steinernen Meer in Österreich. Dort, bei Hotelier Sepp Schwaiger, der auch bei der Klassenerhaltsparty vor wenigen Wochen kräftig persönlich mitfeierte, ist Fortuna ja bereits traditioneller Gast. Für die Zeit in Österreich gibt es von Fortunas Fanbetreuung und der Region Hochkönig auch wieder ein spezielles Reiseangebot für Fans, die ihr Team begleiten wollen.

Foto: Falk Janning 22 Bilder Trainer und Betreuerstab von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2018/19.

Die Sommerpause ist diesmal nicht allzu lang, da Fortuna am Mittwoch, 22. Mai (18 Uhr), noch ein Freundschaftsspiel bei Chemie Leipzig bestreitet. Erst danach beginnt der Urlaub, ehe Funkel seine Schützlinge am Freitag, 28. Juni, zu individuellen Untersuchungen und Leistungstests wieder in Düsseldorf erwartet. Zwei Tage später ist dann der offizielle Vorbereitungsauftakt auf der kleinen Kampfbahn im Arena-Sportpark, ehe es am Montag, 1. Juli, an den Wiesensee geht.

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff 28 Bilder So wohnen die Fortuna-Profis im Trainingslager in Maria Alm.