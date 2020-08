Coronavirus : Zwei Fortuna-Spieler positiv getestet - gesamte Mannschaft in Quarantäne

Düsseldorf Zwei Spieler von Fortuna Düsseldorf sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Nachmittag hatten die Profis von Uwe Rösler noch das erste Testspiel der Saison bestritten.

Zwei Spieler von Fortuna Düsseldorf haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam sind bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne.

Die Ergebnisse der am Freitagmorgen durchgeführten Testreihe erreichten Fortuna erst nach dem Testspiel gegen den TSV Meerbusch am Nachmittag (5:0). Die beiden positiv getesteten Spieler wurden umgehend vom restlichen Team isoliert. Beide Spieler hatten in den Tagen zuvor am Mannschaftstraining teilgenommen, deshalb ordnete das Gesundheitsamt für alle Quarantäne an.