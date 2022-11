Fortuna-Pleiten stimmen Allofs nachdenklich : „Wir gehen mit einem negativen Gefühl in die Winterpause“

Düsseldorf Nach den beiden Niederlagen gegen Hannover und Kaiserslautern hat Fortuna die gute Ausgangsposition, in die man sich durch eine Siegesserie gebracht hatte, wieder verspielt. Auf Rang drei sind es nun wieder sieben Punkte Rückstand. Was Sportvorstand Klaus Allofs am Düsseldorfer Spiel bemängelt.

Die Last-Second-Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern als Nackenschlag zu bezeichnen, würde der Gesamtsituation nicht wirklich gerecht werden. Sich nach einer Hinrunde, die zwar einige Höhen und Tiefen hatte, die man mit zumindest einem Zähler gegen die Pfälzer aber mit 27 Zählern gut hätte abschließen können, so in die Winterpause zu verabschieden – das ist dann doch eher ein echter Tiefschlag.

Nicht, weil Fortuna damit keinerlei Chancen mehr hätte, doch noch ein Wörtchen mitzureden, wenn im Mai die Tickets für die Bundesliga verteilt werden. Aber einfach deshalb, weil die Düsseldorfer nun mental angeschlagen in eine fast ewig erscheinende Pause gehen. „Wir gehen mit einem negativen Gefühl in die Winterpause“, sagt daher auch Sportvorstand Klaus Allofs. „Aber wir dürfen jetzt auch nicht alles verdammen. Wir müssen lernen. Nach unserer Führung hätte ich mir gewünscht, dass wir den Gegner ganz anders laufen lassen. Aber das eine sind Wünsche, und das andere ist dann die Realität.“

Vor allem der Fakt, dass Fortuna so desolat aus der Halbzeitpause kam, und so ein Spiel, dass man klar bestimmte, innerhalb weniger Minuten komplett aus der eigenen Hand gab, sollte aufgearbeitet werden. „Wenn wir zur Halbzeit 3:0 führen, hätte keiner gesagt, dass wir uns ein paar Tore geklaut haben. Und dann haben wir aus irgendeinen Grund plötzlich anders Fußball gespielt“, analysiert Allofs. „Das war dann doch sehr statisch. Der Trainer wird es auch kaum verstehen, dass man so aus der Halbzeit kommt.“