Einen Tag nach dem Trainingslager Fortuna verliert beide Spiele beim Blitzturnier in Offenbach

Insgesamt war der Auftritt der Düsseldorfer – aus einigermaßen nachvollziehbaren Gründen – jedoch nur wenig inspirierend, was sich auch gegen Kaiserslautern nicht änderte. Schon kurz nach dem Anpfiff geriet Fortuna in Rückstand, weil die Zuordnung vor dem Tor nicht stimmte. Almamy Touré flankte über die linke Defensivseite der Rheinländer, und in der Mitte drückte Philipp Klement die Kugel an Florian Schock, der in der zweiten Partie zwischen den Pfosten stand, vorbei.