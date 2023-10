Der Grund sind Verletzungen Diese beiden Nationalspieler von Fortuna müssen Länderspielreise absagen

Tzolis plagen Rückenbeschwerden, Siebert laboriert an Problemen im Adduktorenbereich. „Christos haben wir gegen Osnabrück aufgrund seiner Rückenproblematik ja auswechseln müssen, unter der Woche fehlte er uns schon in einer Einheit“, sagt Chefcoach Thioune. „Er wird auf die Reise leider Gottes verzichten müssen. Das hilft uns dann aber auch wieder, um vielleicht ein bisschen entspannter in die Zeit danach reinzugehen, dass die Jungs dann mal durchatmen können.“