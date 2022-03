Sascha Rösler unterstützt : Wie zwei Fortuna-Fans Hilfsgüter in die Ukraine bringen

Chris Smith (links) und Tommy Kalla fahren Hilfsgüter in die Ukraine. Foto: Humanitycare

Düsseldorf Es ist ein gefährliches Unterfangen, aber das lassen Tommy Kalla und Chris Smith nicht als Ausrede gelten. Die beiden Fortuna-Anhänger bringen mit ihrem Konvoi Hilfsgüter ins Kriegsgebiet. Wie man den beiden helfen kann, und wie der Verein das Projekt unterstützt.

Tommy Kalla und Chris Smith haben sich einiges vorgenommen. Am Montag steigen die beiden Fortuna-Fans in ihre Transporter und nehmen mehr als 1500 Kilometer einfache Strecke unter die Räder. Allerdings geht es nicht in irgendein nettes Skigebiet, sondern in die Ukraine. Die beiden alten Kumpels bringen mit ihrem Konvoi von mindestens fünf Fahrzeugen (Kalla: „Vielleicht werden es bis Montag noch mehr“) dringend benötigte Hilfsgüter in das vom Krieg geschüttelte Land.

„Wir haben dank der Hilfe unserer Partner und vieler Menschen, die von unserer Tour erfahren haben, sehr, sehr viele Sachen zusammenbekommen“, berichtet Kalla. „Aber wir können immer noch mehr gebrauchen, bevor es am Montag losgeht.“ Ganz oben auf der Wunschliste stehen Decken, Schlafsäcke, warme Kleidung und Damenbinden. Letztere allerdings nicht für ihren eigentlichen Verwendungszweck: „Die Menschen in der Ukraine stecken die Binden in ihre Schuhe, damit ihre Füße nicht feucht und anschließend eiskalt werden.“

Zu den Partnern, die Kalla anspricht, gehört neben Lebensmittel-, Bau- und Getränkemärkten auch die Fortuna. Deren Leiter Lizenzfußball, Sascha Rösler, ist Schirmherr der Hilfsaktion, die den Namen „Humanitycare“ trägt. „Nach unserer Rückkehr gründen wir einen Verein, mit dem wir weitere Hilfsmaßnahmen, auch in anderen Ländern, angehen werden“, berichtet Kalla. „Auch dabei wird Sascha Schirmherr werden.“

Fortunas Hilfe beschränkt sich allerdings nicht nur auf Röslers Namen. Beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr) wirbt der Verein für den Konvoi, und eine Becherpfand-Sammelaktion soll auch noch etwas Geld einbringen. Zudem nutzt Rösler auch seine Kontakte zur eigenen Mannschaft und zu den Teams der regionalen Konkurrenz, um weitere finanzielle Unterstützung des Konvois zu besorgen.

Diese tut dringend Not, denn allein die Benzinkosten für vier Transporter und einen Bus (für die acht Fahrer mit dabei sind, unter anderem aus Fortunas Ordnerabteilung) verschlingen viel Geld. In dem Bus transportieren die Fortuna-Fans – Chris Smith zog vor etlichen Jahren sogar eigens aus seiner sächsischen Heimat an den Rhein, um seinem Verein näher zu sein – auf der Hinfahrt Hilfsgüter. „Auf der Rückfahrt nehmen wir dann Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet mit“, erklärt Kalla.

Was jetzt bereits so detailliert geplant und dank einigen Kontaktpersonen in der Ukraine (Smiths Ehefrau ist Ukrainerin) auch bestens vorbereitet ist, hat das Duo übrigens binnen kürzester Zeit auf die Beine gestellt. „Ich hatte Chris einige Jahre nicht gesehen und dann am Dienstag dieser Woche zufällig in einem Kleidungsgeschäft getroffen“, erzählt Kalla. „Er sagte mir, er wolle am Montag in die Ukraine fahren. Da hab ich gar nicht lang überlegt und geantwortet: Ich bin dabei.“

Eine Klippe gilt es nun allerdings noch zu umschiffen. Die Organisatoren waren nach Gesprächen mit der Autovermietung Arndt davon ausgegangen, dass diese ihnen die Fahrzeuge für die gesamte Reise gratis zur Verfügung stellt. Am Donnerstagmorgen stellte sich dann heraus, dass Arndt ab dem vierten Tag doch Gebühren kassieren wollte – „und da wir die Wagen ja schon am Wochenende brauchen, wären wir dann ja gerade erst richtig unterwegs“. Smith und Kalla sind aber zuversichtlich, das noch aufzuklären und haben zur Sicherheit auch schon Gespräche mit anderen Vermietern aufgenommen. Daran, so die Veranstalter, werde der Hilfskonvoi sicher nicht scheitern.

An zwei Stellen sammeln die Organisatoren am Samstag noch Hilfsgüter ein: von 9.30 Uhr bis 15 Uhr am Paul-Janes-Stadion, von 16 bis 20 Uhr am Castello an der Karl-Hohmann-Straße. Dann wird alles verstaut, und die große Fahrt kann beginnen. Eine Frage bleibt jedoch vor der Tour in ein Kriegsgebiet: Haben die beiden überhaupt keine Angst? „Angst ist in diesem Fall Egoismus“, sagt Kalla. „Wenn wir als einzelne so vielen Menschen helfen können, nehmen wir das Risiko doch gerne in Kauf.“