Vertrag in Düsseldorf ausgelaufen : Zwei Ex-Fortunen immer noch vereinslos

Update Düsseldorf Einige Profis, die bei Fortuna keine Zukunft mehr hatten, sind bereits bei einem neuen Verein untergekommen. Bei zwei Spielern lässt die Vertragsunterschrift aber noch auf sich warten. Um welche Akteure es sich handelt.

Einige Spieler, die in der vergangenen Saison für Fortuna aufgelaufen sind, haben bereits neue Vereine gefunden. Brandon Borrello und Anton Mitryushkin sind beide zum Aufsteiger Dynamo Dresden gewechselt, Jean Zimmer ist in seine alte Heimat Kaiserslautern zurückgekehrt. Zwei Akteure, deren Verträge in Düsseldorf ausgelaufen sind, sind aber weiterhin auf der Suche nach einem neuen Klub: Kenan Karaman und Gökhan Gül. Seit dem 1. Juli sind beide Profis nun offiziell vereinslos.

Vor allem Karaman dürfte sich das anders vorgestellt haben. Eigentlich sollte die EM in diesem Sommer dazu dienen, den seinen Marktwert zu erhöhen. Dieses Vorhaben war auch gar nicht so abwegig: Die Türkei ging als eine Art Geheimfavorit ins Rennen. Also unterschrieb er vor dem paneuropäischen Turnier noch keinen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber. Abwarten hieß die Devise. Schließlich standen die Zeichen für den Offensivspieler im Vorfeld definitiv nicht schlecht.

Mit guten Leistungen der Türkei und von ihm selbst wäre der Markt an Interessenten sicher noch einmal größer geworden. Dieser individuelle Wunsch scheiterte aber krachend. Die Türkei schied mit null Punkten in einer Gruppe mit Italien, Wales und der Schweiz als Letzter aus. Karaman konnte – wie seine Mitspieler auch – nicht überzeugen, stand im letzten Spiel gegen die Eidgenossen auch nicht mehr in der Startelf.

Eigenwerbung konnte er in den vergangenen Wochen also nicht betreiben. Sein Berater Ersin Akan ist mit seiner Firma EMG Mundial zwar recht international aufgestellt. Nach unseren Informationen bevorzugt Karaman aber einen Wechsel in die Türkei. Wo genau es nun für ihn hingeht, steht noch nicht fest. Zuletzt wurde Besiktas Istanbul als mögliches Ziel gehandelt.

Dort wird es für Gül nicht hingehen. Nach einer Saison ohne Profieinsatz wird der 22-Jährige einen Karriereschritt zurückgehen müssen und in einer unterklassigen Liga einen neuen Anlauf wagen. Bei welchem Verein er unterkommt und in welcher Liga er künftig aufläuft, ist allerdings noch unklar. Gut möglich, dass es für ihn ein Wiedersehen mit Fortunas U23-Mannschaft in der Regionalliga West gibt.

(pab)