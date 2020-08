Spielplan von Fortuna Düsseldorf : Projekt Wiederaufstieg startet beim HSV

Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf trifft am ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison auswärts auf den Hamburger SV. Am 18. September startet für die Flingerner damit das Projekt Wiederaufstieg. Das Auftaktprogramm ist insgesamt machbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die kommende Zweitliga-Saison 2020/21 veröffentlicht. Für die Fortuna beginnt die Spielzeit mit einem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Am Freitag, 18. September, 18.30 Uhr, startet das Projekt Wiederaufstieg. Eine Woche später empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Rösler die Würzburger Kickers zum ersten Heimspiel – genaue Terminierung folgt noch (25.-28. September ).

Foto: Fortuna Düsseldorf 8 Bilder So sehen die neuen Fortuna-Trikots aus

Am dritten Spieltag geht es für die Flingerner erneut in den Norden zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (2.-5. Oktober). Nach der ersten Länderspielpause gastiert dann der SSV Jahn Regensburg in Düsseldorf (16.-19. Oktober). Die Spielzeit endet für die Fortuna mit der Partie bei der SpVgg Greuther Fürth (23. Mai 2021, 15.30 Uhr).

Uwe Rösler, Cheftrainer: „Eine Woche vorher im DFB-Pokal haben wir es mit dem FC Ingolstadt schon mit einem gefühlten Zweitligisten zu tun. Auch in der Liga wartet auf uns ein hochinteressantes Auftaktprogramm. Im Vorfeld einer Saison weiß man nie so genau, wo man steht. Vielleicht ist ein solcher Gegner zum Auftakt gar nicht so schlecht. Denn dann wissen wir nach dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV sofort, wo der Hammer hängt.“

Vielleicht schon am Montag wird klarer sein, ob und in welcher Zahl Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden, die Entscheidung will die Politik im Austausch mit der DFL fällen. Zunächst treffen sich die Gesundheitsminister. Die 36 Vereine der Deutschen Fußball-Liga haben sich zuletzt auf ein einheitliches Konzept zur möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Stadien geeinigt. Bezüglich eines möglichen Ticketverkaufs wird die Fortuna zum weiteren Vorgehen informieren, sobald eine Entscheidung bezüglich Zuschauern in den Stadien getroffen wurde. Da aber in Düsseldorf ein Konzert mit 13.000 Zuschauern stattfinden soll, dürfte nicht viel dagegen sprechen, auch wieder beim Fußball Fans zuzulassen.

(gic)