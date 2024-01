Vertrag mit Routinier läuft aus So sieht die Zukunft von Zimmermann bei Fortuna aus

Sein sportlicher Wert ist ohnehin unbestritten. Zimmermann hatte bis zu seiner Verletzung in der Partie bei Eintracht Braunschweig die meisten sogenannten progressiven Pässe in der Zweiten Liga gespielt. Das heißt, seine Pässe führen besonders stark zu Raumgewinn. Seine Rolle interpretiert er als Rechtsverteidiger sehr offensiv, was in der Regel Felix Klaus in die Karten spielt, der von Zimmermann verlässliche Unterstützung bekommt.