Was heute bei Fortuna passiert ist : Zugang Nedelcu wird zur Kasse gebeten

Düsseldorf Was Cheftrainer Christian Preußer zum Stand der Vorbereitung sagt. Und warum Dragos Nedelcu schon eine Strafe in die Mannschaftskasse zahlen muss. So lief der Tag bei Fortuna.

Was im Training passiert ist Christian Preußer geht immer mehr in die Feinheiten über. Lässt neben Standards einzelne Spielabläufe immer wieder wiederholen, um Bewegungen zwischen den Mannschaftsteilen zu synchronisieren. Eine kleine Schrecksekunde gab es, als Tim Oberdorf in einer Szene Mitspieler Felix Klaus unbeabsichtigt aufs Sprunggelenk gestiegen war. Klaus lag einige Augenblicke auf dem Boden, nachdem er sein Schuhwerk wieder gerichtet hatte, konnte er aber weiterspielen.

Wer gefehlt hat Nach wie vor trainieren Andre Hoffmann und Jamil Siebert nur individuell. Siebert ist schon wieder bei einem etwas intensiveren Tempo. Doch auch von Hoffmann gibt es optimistische Nachrichten. Im Trainingslager in Bad Leonfelden war nur etwas schnelleres Gehen möglich, jetzt geht es deutlich aufwärts. Ein erneutes MRT hatte Klarheit gebracht, dass die betroffene Stelle soweit verheilt ist. Dennoch rechnet Preußer nicht mit einer schnellen Rückkehr. Lex-Tyger Lobinger, Nikell Touglo, Phil Sieben und Dennis Gorka waren beim Training dabei, sollen aber am Samstag bei der U23 gegen Hannover Spielpraxis sammeln.

Was gestört hat Das Trainingsgelände von Fortuna liegt in der direkten Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens. Durch die Corona-Pandemie war der Verkehr in den vergangenen Monaten komplett zum Erliegen gekommen – es war fast schon verstörend ruhig, man konnte alles hören. Doch mittlerweile starten und landen wieder Maschinen im Minutentakt. Heißt für Preußer: den richtigen Moment abwarten, wenn er Kommandos geben will. Seine Stimme krächzte nach der rund einstündigen Einheit schon ordentlich. Preußer: „Daran muss ich mich erst noch gewöhnen.“

Der Fehlschuss des Tages Dragos Nedelcu lernt in diesen Tagen im Schnelldurchgang seine neuen Mannschaftskollegen kennen. Und auch mit dem Strafenkatalog des Teams hat er schon Bekanntschaft gemacht. Weil er das Kunststück vollbrachte, einen Schuss noch weit über den Schutzzaun zu platzieren, verteilte Schlussmann Florian Kastenmeier ein „Knöllchen“ an den Rumänen. „Das macht zehn Euro in die Mannschaftskasse“, frotzelte der Keeper in Richtung Nedelcu – natürlich scherzhaftgemeint. Nedelcu war es dennoch sichtbar ungemein. Er vergrub das Gesicht hinter die Hände und seufzte „Oh noooo“. Zu seiner Ehrenrettung: in weiteren Versuchen lief es besser.

Der Rückkehrer im Team Dawid Kownacki trainiert wieder mit der Mannschaft nach seinem Sonderurlaub. Ein Einsatz im letzten Testspiel wird aber noch zu früh kommen. Er steht nicht im Kader.

Das sagt der Trainer „Ich finde, dass wir gut dastehen. Dass Sachen verbessert werden. Es ist aber auch die Erwartungshaltung, dass wir am Samstag ein besseres Testspiel machen als in den Begegnungen bisher. Wir haben noch zu tun.“

